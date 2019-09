‘Nederlander verdacht van moord op Roemeens meisje (11)’

Zondag werd het levenloze lichaam van het meisje een aantal kilometer verderop van de plek waar ze verdween, gevonden. Er waren sporen van geweld. Autopsie moet uitwijzen of het meisje is verkracht. Het meisje is binnen 35 minuten na haar verdwijning om het leven zijn gebracht, vermoedt de politie.

Langer dan nodig

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is heeft nog geen informatie over de zaak. ,,Voorlopig is het een zaak van de Roemeense politie", zegt een woordvoerder. ,,Maar we volgen het natuurlijk in de media. Als we kunnen helpen, zullen we vanzelf worden benaderd.”