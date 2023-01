Nederlander voor rechter wegens poging tot moord op Duits schoolmeisje (7): ‘Doodde uit woede over uitsluiting’

Zeven maanden na het ophefmakende steekincident in een basisschool in het zuidwesten van Duitsland, waarbij een 7-jarig meisje en een begeleidster ernstig gewond raakten, is in Stuttgart het proces begonnen tegen de Nederlandse verdachte.

De 25-jarige Kirijan K. wordt beschuldigd van poging tot moord en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De twintiger wil voorlopig niet ingaan op de beschuldigingen tegen hem, zo verklaarde zijn advocaat dinsdag.

De in Duitsland geboren Nederlander zou op 10 juni 2022 omstreeks 08.00 uur in de Katharinenschool in zijn woonplaats Esslingen, een argeloos meisje (7) hebben aangevallen dat deelnam een een speciaal programma vanwege de Pinkstervakantie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stak hij met een via het internet gekocht keukenmes meerdere keren in haar achterhoofd en nek waardoor ze ernstig gewond raakte. Met hetzelfde mes verwondde hij ook een 61-jarige begeleidster die het meisje te hulp schoot. Beide slachtoffers vluchtten een kamer in en barricadeerden de deur, aldus het OM.

De dader ging er daarna vandoor maar vroeg een voorbijganger in Stuttgart ‘s avonds de politie te bellen omdat hij naar eigen zeggen verantwoordelijk was voor het steekincident in Esslingen. De twintiger verzette zich niet tegen zijn arrestatie.

Sociaal uitgesloten

K. zou tijdens zijn verhoor hebben verklaard dat hij zich ‘sociaal uitgesloten’ voelde door zijn familie en de samenleving. Het OM gaat ervan uit dat hij uit woede daarover ‘iemand’ wilde vermoorden. ,,Omdat de verdachte zelf klein en slank van stuk is en daardoor blijkbaar vreesde voor verzet bij het aanvallen van een volwassene, koos hij een kind als slachtoffer’’, hoorde de Südwestrundfunk de openbaar aanklager zeggen. Na in zijn buurt te hebben gevraagd waar hij kinderen kon vinden, stuitte de verdachte op de vakantieopvang.

Mogelijk is de Nederlander niet of verminderd toerekeningsvatbaar. ,,Volgens voorlopige inschattingen van een deskundige zijn er aanwijzingen dat de verdachte lijdt aan een ernstige psychische aandoening’’, zei OM-woordvoerder Aniello Ambrosio tegen de regionale omroep. Daardoor bestaat ook een risico op herhaling. Dit zou de rechtbank kunnen doen beslissen de man verplicht te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Meisje

Met het meisje, dat diepe snijwonden opliep aan haar schedelbeenderen, gaat het ‘naar omstandigheden redelijk’, zei de advocaat van haar ouders. ,,Ze heeft deze vreselijke gebeurtenis zo goed mogelijk verwerkt of verdrongen. Ons doel is dan ook te verhinderen dat ze als getuige haar verhaal opnieuw moet doen in de rechtszaal’’, aldus Thomas Mende.