Nederlander vult gaten in Belgische wegen met bloemen: 'Auto gaat hier jaren korter mee'

Anton Schuurmans, een in Brussel woonachtige Nederlander, ergert zich zo aan alle gaten in de Belgische wegen dat hij besloot er iets aan te doen. Op een ludieke manier: in elk gat dat hij tegenkomt, plant hij een bloem. ,,Het is hard nodig. Die grappen over de Belgische wegen zijn helaas de gevaarlijke realiteit."

Anton Schuurmans on Twitter Tijd om #flowerpotholes te lanceren in Brussel! https://t.co/V2Kf5MyG3k Schuurmans beweegt zich sinds een paar weken op een elektrische fiets door de stad waar hij sinds zeven jaar woont. Het viel hem op dat hij meer bezig was met het ontwijken van gaten in het wegdek onder hem, dan dat hij tijd had om op het verkeer te letten. ,,Iedereen kan het zien en niemand doet er iets aan."



Het idee om de gaten te vullen met planten kreeg hij nadat een vriend hem een filmpje uit Latijns-Amerika stuurde, waar iemand hetzelfde deed. ,,Dit moeten we ook in Brussel doen, dacht ik. Toen zijn we naar het tuincentrum gereden om inkopen te doen." Ze kochten irissen, anemonen en krokussen, en inmiddels zijn er zo'n 150 putten gevuld met potgrond en een kleurige ruiker.

Grap

Nederlanders maken vaak de grap dat hun auto begint te stuiteren zodra ze de Belgische grens passeren. ,,Helaas is die grap realiteit", zegt Schuurmans. ,,De gevaarlijke realiteit." De Brusselaar kan het weten. Hij woont weliswaar al zijn hele leven in België − Schuurmans groeide op in Hamont-Achel, pal over de grens bij Budel − driekwart van zijn familie is Nederlands. Zijn vader is een Eindhovenaar, Anton heeft een Nederlands paspoort.

,,Ik kom vaak in Nederland, en merk ook het verschil. Het is echt een Belgisch probleem, het speelt niet alleen in Brussel. Blijkbaar worden er bij jullie hogere eisen aan aannemers gesteld bij het aanleggen en onderhouden van wegen, ik weet anders ook niet hoe het kan. Maar ik denk dat je auto in Nederland echt een paar jaar langer meegaat dan in België."

Veiligheid

Bij het plaatsen van zijn plantjes denkt hij wel na over de veiligheid. Hij zet ze uiteraard niet op drukke, doorgaande wegen, maar eerder op bijvoorbeeld rustige voetpaden. Daar vergroot zijn actie de veiligheid juist, denkt hij. ,,Je wilt de mensen de kost niet geven die door zo'n gat gevallen zijn, te voet of met de fiets."

Of zijn actie ook zin heeft, weet hij niet. Er kwam nog geen officiële reactie van de Brusselse overheid. Wel zijn een aantal gaten waar bloemen stonden inmiddels gedicht. ,,Voorbijgangers reageren heel enthousiast. Ze nemen selfies en plaatsen die op sociale media. Er zijn amper negatieve reacties."

Stoppen wil hij voorlopig niet; er zijn nog gaten zat. ,,Ik ben wel op zoek naar een sponsor, want het wordt een prijzige onderneming zo. Misschien is er een bloemist of aannemer die er zijn naam aan wil verbinden", zegt Schuurmans met een knipoog.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS