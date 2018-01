Nederlander werkt onder hoogspanning in noodlijdend Zuid-Soedan

FOTO'S 1500 mensen uit huis vanwege hoog water Seine

14:44 Zo'n 1500 mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen in Parijs en omstreken vanwege het stijgende water van de Seine. De rivier in Parijs bereikt vandaag de hoogste stand van 5,80 meter, zo meldt Vigicrues, de instantie die de waterstanden in Frankrijk in de gaten houdt.