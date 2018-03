Op 16 maart 1988 bombardeerde de Iraakse luchtmacht de Koerdische grensstad Halabja met mosterdgas en zenuwgas. Daarbij vielen 5.000 doden en ruim 10.000 gewonden.



De massaslachting was onderdeel van een groot offensief van toenmalig dictator Saddam Hoessein tegen de Koerden in Noord-Irak. Ali Hassan al-Majid - bijnaam 'Ali Chemicali' - was als gouverneur van het gebied verantwoordelijk voor de aanval op Halabja.



De slachting in Halabja wordt gezien als een van de wreedste aanvallen met chemische wapens ooit. Het Iraakse Hoge Tribunaal noemde het in 2010 een ‘genocide’.



De overlevenden kampen nog steeds met ernstige gezondheidsklachten. Ze hebben de rest van hun leven problemen aan de ogen en longen. In Halabja is het sterftecijfer hoog en groeit het aantal gevallen van kanker. Veel vrouwen krijgen miskramen, en baby’s worden dood of met misvormingen geboren.