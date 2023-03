Nederlanders fanatiekste overwinteraars van Europa: vooral Ibiza, Malaga en Valencia kleuren oranje

Nederlanders zoeken 's winters graag de Spaanse zon op. Dankzij een foefje van het Spaanse statistiekbureau is nu ook bekend wáár zij precies hun vakantie doorbrengen. Telefoondata laten zien dat Ibiza verhoudingsgewijs het meest ‘oranje’ gekleurd is. Ook in Valencia en Malaga bepalen Nederlanders deze winter het straatbeeld.

Het INE, zeg maar de Spaanse variant op het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft sinds een jaar de beschikking over data van de drie grootste mobiele providers. Onderdeel van die data is ook het aantal buitenlandse mobieltjes dat contact maakt met de Spaanse netwerken. Die gegevens worden door het INE weergegeven op een grote kaart, waarop per gemeente te zien is hoeveel buitenlandse mobieltjes er die maand zijn aangestraald.

Uit die data blijkt dat Ibiza in de winter een ware Nederlandse kolonie is. In Eivissa, de centrale stad van het eiland, werden in januari ruim 1200 Nederlandse mobieltjes geteld. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als de nummer twee op de lijst, Italië. De toestroom van Nederlanders blijkt een typisch winters fenomeen. In de zomer staat ons land ‘slechts’ vijfde op de lijst.

Het INE benadrukt dat het geen individuele data verzamelt. Het krijgt van de providers alleen totalen per land van afkomst en per gemeente. Ook stelt het statistiekbureau dat er imperfecties in de data zitten. Mensen die bijvoorbeeld drie mobieltjes bij zich hebben tellen voor drie, mensen zonder mobieltje tellen niet mee.

Overspoeld

Toch leveren de data aardige inzichten op. Zo wordt overduidelijk dat Mallorca in de winter totaal overspoeld wordt door Duitsers. Het aantal Duitse telefoonsignalen ligt in de meeste gemeentes ruim tien keer zo hoog als uit andere Europese landen. Benidorm wordt dan weer overgenomen door de Britten, Nederlanders zijn hier een bescheiden tweede. Ook in de buurt van Gibraltar wemelt het van de Engelsen.

Opvallend genoeg zijn er twee grote toeristensteden waar Nederlanders op basis van de telefoondata de grootste groep wintertoeristen vormen: Valencia en Malaga. In Valencia verwijzen de Hollandse overwinteraars de Italianen naar de tweede plaats, in Malaga overtreffen we de Britten en Fransen in aantal.

Voor heel Spanje stond Nederland met ruim 425.000 registraties in januari op de vierde plaats, na Groot-Brittannië (745.000), Frankrijk en Duitsland. Afgemeten naar het aantal inwoners is Nederland echter veruit koploper. Daaruit kan geconcludeerd worden dat Nederlanders vaker dan andere West-Europeanen de winterzon opzoeken.

In de twee grootste Spaanse steden bezetten Nederlanders in januari de derde plaats. In Madrid vormen Fransen de grootste groep toeristen, gevolgd door Amerikanen. In Barcelona moet Nederland naast de Fransen ook de Italianen voorlaten.

Hoewel het nog winter is, kreunen in Spanje miljoenen mensen onder recordtemperaturen van soms boven de 30 graden. Tienduizenden mensen stroomden dit weekeinde naar de stranden van de Middellandse Zee om af te koelen. Op sommige plaatsen was het door de drukte zelfs moeilijk de handdoek uit te spreiden.

De mobiele gegevens van januari voor vier verschillende Spaanse gemeentes. ‘Paises Bajos’ betekent Nederland in het Spaans.

In Ibiza-stad waren de Nederlanders in januari zwaar in de meerderheid.

In Valencia zijn het vooral Nederlanders en Italianen die de zon komen opzoeken.

In Malaga zijn vooral Nederlanders en Britten te bewonderen, deze winter.

Benidorm: paradijs voor de Britten.