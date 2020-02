Nederlanders gewond bij treffen voetbalfans in Frankrijk: ‘Ze kwamen vooral om te vechten’

De problemen begonnen omstreeks 13.30 uur. Om nog onbekende redenen kregen de Nederlandse voetbalfans het aan de stok met supporters van het Corsicaanse SC Bastia. Zij waren op eigen gelegenheid naar Noord-Frankrijk gereisd, in tegenstelling tot een paar honderd Corsicanen die in clubverband het vliegtuig hadden genomen.



,,Er ontstond al vrij snel een gevecht. Zo’n 100 Nederlanders vielen 50 Bastia-supporters aan”, verklaarde politiechef Philippe Miziniak tegenover Franse media. Op filmpjes op sociale media is een deel van de confrontatie tussen de twee groepen te zien. De ene belaagt de andere in een straat in het stadscentrum met onder andere terrasmeubilair, mogelijk van een bar waar de Nederlanders volgens Franse supporters ‘zomaar’ binnenvielen.

Politieagenten kwamen later tussenbeide, maar konden niet voorkomen dat er gewonden vielen. ,,De slachtoffers waren vooral Nederlanders. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis’’, aldus Miziniak. Een van hen was er volgens hem heel slecht aan toe.



Volgens de autoriteiten van het arrondissement Ardennen kwamen de Nederlandse supporters ‘in de eerste plaats voor het vechten’ naar Sedan. ,,Dit zijn oncontroleerbare elementen die zeer lastig te detecteren zijn, maar hun beweegredenen hebben zeker niets met de sport te maken”, luidt het in een verklaring.

FC Utrecht

Verschillende getuigen verklaarden tegenover een verslaggever van het Franse persbureau AFP dat de afgelopen dagen op sociale media veel berichten circuleerden waarin fans van FC Utrecht werden uitgenodigd naar Sedan te komen. Utrechtse supporters woonden in de jaren nul grote voetbalwedstrijden in Sedan bij. Dit als dank voor het eerbetoon van de club aan oud-speler David Di Tommaso die in 2005 overleed terwijl hij onder contract stond bij FC Utrecht.

Volgens Bastia-supporters begonnen de Nederlanders met vechten. ,,We zaten rustig aan de bar toen ze ons plotseling aanvielen. Bizar. We hebben geen enkele rivaliteit met Sedan. Het is niet zoals in Nice of Marseille waar we weten dat de sfeer gespannen kan zijn. Gelukkig duurde het gevecht vanmiddag niet lang’’, vertelde een Corsicaanse supporter die anoniem wilde blijven.

