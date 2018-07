Nederlanders gewond door aanrijding op Malta

De Nederlanders liepen vanochtend samen met twee Britse mannen en twee Kroatische vrouwen over een boulevard van in Sliema, toen ze geschept werden door een auto. De bestuurder daarvan was de macht over het stuur kwijtgeraakt. Eén van de Nederlanders raakte daarbij zwaargewond, de andere drie licht. De beide Britten raakten ook gewond, de Kroatische vrouwen bleven ongedeerd.



Een ooggetuige meldde aan de Times of Malta dat de bestuurder ook nog twee bomen en een lantaarnpaal raakte. Hij verliet vervolgens de plek van het ongeluk, maar de politie vond hem en arresteerde hem.