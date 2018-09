Nederlanders met kilo's XTC en coke gepakt op Brussels Airport

De Nederlandse bolletjesslikker (72) kwam zaterdag in Brussel aan met een vlucht vanuit Aruba. De 23-jarige Nederlander stond gisteren op punt te vertrekken naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Zijn XTC-pillen zaten verstopt in de dubbele bodem van zijn twee koffers.

Een 58-jarige Duitser, die geland was met een vlucht vanuit Dubai, via Rio de Janeiro, vervoerde 3 kilogram cocaïne in zijn bagage. Hij was de derde die gisteren werd gearresteerd. Vanochtend was het de beurt aan een 24-jarige Nederlandse vrouw die aankwam met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Zij bleek 2 kilo cocaïne in haar bagage te hebben.