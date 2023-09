Nederlanders vluchten voor 'zwaarste aardbeving ooit' in Marokko: 'Onbeschrijflijke ervaring’

Een onbeschrijflijke ervaring ‘zoals je die alleen in films ziet’. Nederlanders die op vakantie zijn in Marokko weten niet wat ze meemaken nu ze worden getroffen door de ‘zwaarste aardbeving’ die het land ooit heeft gekend. Zeker 632 mensen zijn omgekomen. ,,We zijn nog helemaal in shock.”

Het ‘besef moet nog komen’ bij Youssef Casa. De 34-jarige Amsterdammer zit vrijdagavond met dertien familieleden en vrienden in een restaurant in de oude binnenstad van Marrakesh als opeens ‘alles begint te bewegen’. ,,Alles trilde. Alles schudde heen en weer. Het leken wel golfbewegingen zoals je die in de zee ziet!”

Youssef en zijn gezelschap weten meteen: dit is een foute boel. Met gevaar voor eigen leven rennen ze het pand uit, snel naar buiten. Daar treffen ze totale chaos aan. ,Overal lagen rotsblokken. Overal zag je bebloede mensen. Iedereen was aan het schreeuwen. Het was iets wat je normaal alleen in films ziet. Het enige dat we konden was rennen. Hard rennen. Je had geen keus.”

Terug in het hotel ziet Youssef de impact van de aardbeving. ,,Je zag scheuren in de muren. Hotelgasten die zich geen raad meer wisten. Pas toen druppelde het nieuws binnen dat het om een aardbeving ging.” Het was voor Youssef een onbeschrijflijke ervaring. ,,Hoe de grond onder je voeten beweegt, hoe iedereen naar buiten rent. Het was verschrikkelijk.”

De nacht heeft Youssef buiten op straat doorgebracht. ,,Niemand durfde uiteraard binnen te slapen. We zijn allemaal nog in shock. De schok en schade in Marrakech is enorm. We willen zo snel mogelijk terug naar Nederland, maar er zijn dit weekend geen vluchten. We moeten wachten, meer kunnen we niet doen.”

In Nederland zitten talloze Marokkaanse families op dit moment in hoop en vrees. Sommigen schrijven op sociale media dat ze nog geen contact kunnen krijgen met hun dierbaren. Yasmine Amri volgt de ontwikkelingen op de voet. ,,De schrik zit er goed in bij mijn moeder. Zij is op vakantie in Marrakesh, samen met haar broer. Ze hebben het daar heel heftig meegemaakt

Er heerst nu chaos in de stad, zegt Yasmine. ,,Niemand durft er meer naar binnen. Ze hebben ook overnacht buiten in een open veld. M’n nicht zit met haar zoontje in een ziekenhuis in Marrakesh. Haar zoontje is ziek en daar moesten ze ook naar buiten en mochten niet naar binnen. Heel veel zieken mensen konden niet zelfstandig naar buiten. waardoor er meer chaos ontstond.”

Behalve in Marrakech werd de beving ook gevoeld in Rabat, Casablanca, Agadir en Essaouira, wat paniek veroorzaakte onder de bevolking. Veel mensen gingen in deze steden de straat op uit angst dat hun huizen zouden instorten, zo blijkt uit beelden op sociale media. ,,Het was alsof een rivier buiten haar oevers trad. Het geschreeuw en de kreten waren ondraaglijk”, zegt de 58-jarige Fayssal Badour.

Ook DENK-leider Farid Azarkan staat in nauw contact met vrienden en familie in Marrakech en andere delen van het land. Er is naar zijn weten niemand van zijn directe kring gewond geraakt. ,,Het is heel breed gevoeld in het land. Volgens mijn schoonmoeder duurde het zo’n vijf minuten. Dat is voor een aardbeving heel lang. Vervolgens stonden ze urenlang op straat, zoekend naar hulp.”

Het is volgens Azarkan een ‘geluk bij een ongeluk’ dat Marrakesh relatief weinig hoogbouw kent. ,,Er is natuurlijk veel schade, maar het had nog veel erger kunnen zijn. De schrik zit er wel echt goed in. Ik heb zelf ook eens in Marokko een aardbeving meegemaakt. Dat is echt een hele vreemde gewaarwording. Je voelt zoiets honderden kilometers verderop nog.”

TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakech zitten. Vanwege de aardbeving moesten zij vannacht tijdelijk hun hotel uit, maar inmiddels zijn ze weer terug in de hotels. ,,Voor zover ik het op dit moment weet zijn die mensen oké. Maar we weten nog niet alles”, laat een woordvoerster van de reisorganisatie weten.

TUI zoekt nog uit hoeveel andere gasten mogelijk te maken hebben gehad met de aardbeving. Er zijn namelijk ook mensen die losse tickets hebben geboekt naar het land of een rondreis. Het concern heeft nog geen informatie over bijvoorbeeld de schade aan hotels. TUI weet dus ook nog niet of alle gasten in Marokko hun vakantie als gepland kunnen afmaken. ,,Als er wel schrik is, maar geen schade zouden ze hun vakantie gewoon moeten kunnen afmaken”, aldus de zegsvrouw.

Naar schatting zijn er op dit moment honderden, zo niet duizenden Nederlanders in Marokko. Inmiddels hebben zich zo’n tien Nederlanders gemeld bij de alarmcentrale van de ANWB. ,,Het gaat om vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de beving”, laat een woordvoerster weten. Ze benadrukt dat later in de ochtend een completer beeld van het aantal meldingen te geven is. Dan wordt ook hun precieze hulpvraag duidelijk.

Er zijn op dit moment geen signalen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn, zegt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie volgt de ontwikkelingen nauwgezet en staat in contact met de ambassade in Rabat, aldus de zegsvrouw. Het ministerie heeft wel telefoontjes gekregen met hulpvragen. Dan gaat het vaak om vragen over hoe de situatie in het rampgebied is en of mensen er nog naartoe kunnen afreizen.

Seismoloog: vaker aardbevingen in Marokko, vooral in het noorden Marokko wordt wel vaker getroffen door aardbevingen. Maar die zijn meestal in het noorden van het land. De dodelijke aardbeving die in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde, was iets verder richting het zuiden. ,,Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden”, zegt Läslo Evers, aardbevingsdeskundige van het KNMI. De aarde bestaat uit allerlei platen, die tegen elkaar aanduwen, van elkaar wegglijden en langs elkaar schuren. Dat leidt tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Tussen Marokko en Spanje ligt zo’n grens tussen twee platen. Door het Atlasgebergte in Marokko lopen de breuklijnen daarvan. De aardbeving van vrijdag in Marokko had een kracht van 6.8 en gebeurde op een diepte van zo’n 18 kilometer. Daarmee is het een van de zwaarste schokken in het land. “Dit is echt een zware beving, dat moet je zeker niet onderschatten. En ook nog eens ondiep. Dat associeer ik met veel slachtoffers, ook als ik de spaarzame beelden zie van ingestorte huizen en puin op straat.”

