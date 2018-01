Nederlanders 'wereldberoemd' na geintje tijdens waterballet Thailand

Als klap op de vuurpijl kwam het hotelpersoneel naar het trio toe met de tekst: You guys are famous. Van der Jagt: Aanvankelijk begrepen we niet goed waarop ze doelden. Tot de receptionist ons vertelde dat we het Thaise nieuws hadden gehaald met als headline 'drie jonge buitenlanders spelen tijdens hoosbui op straat' en zelfs te zien waren geweest op Channel 3, zeg maar de Thaise RTL."



Supervet, vinden de drie Almeerders. ,,Heel mooi om mee te maken en we hebben genoten. Voor mij ook heel raar om op je eerste vakantiedag al te scoren op het internet met een filmpje dat inmiddels ruim 50.000 keer werd bekeken en wereldberoemd te zijn", grinnikt Van der Jagt.



De drie hebben inmiddels ook succes in hun thuisbasis, blijkt uit reacties van familie, vrienden en andere Almeerders op Facebook. Volgens Van der Jagt ook te danken aan het feit dat ze alle drie in Almere werken. ,Ik bij de Jumbo, Brian is fietsenmaker en Thomas werkt bij een tuincentrum." Hoewel ze nog twee weken voor de boeg hebben, is de trip naar Thailand nu al geslaagd. ,,Deze vakantie kan niet meer kapot", klinkt het in koor.