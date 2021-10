Nederlanders zwaargewond bij jeepsafari in Portugal, zwangere Franse vrouw overleden

UPDATE Jeepsafari eindigt in familiedra­ma in Turkije: ‘Bestuurder moet als een bezetene hebben gereden’

Een gezin uit de Utrechtse gemeente IJsselstein is gisteren betrokken geraakt bij een zeer ernstig ongeval in het Turkse Alanya. De jeep waarin zij zaten, raakte van de weg en stortte naar beneden. De vader van het gezin kwam als gevolg van het ongeval om het leven, zijn twee kinderen en zijn vrouw raakten gewond. De bestuurder van de jeep, een 25-jarige Turk, is aangehouden, melden lokale media.

