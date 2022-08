Nederlands ambassadepersoneel geëvacueerd na heftige onrust in Bagdad, reisadvies aangepast

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een toelichting weten: ,,De Nederlandse ambassade ligt midden in de Internationale Zone. Daar is het momenteel erg onrustig; rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied. Zodra het weer veilig kan, zullen de medewerkers terugkeren naar de Nederlandse ambassade.”



De veiligheidssituatie is nog verder verslechterd. Het reisadvies voor het grootste deel van Irak, inclusief Bagdad, is al lange tijd rood. Dat betekent: niet reizen, wat uw situatie ook is. ,,De stad Basra is daar nu bijgekomen (dat was oranje: alleen noodzakelijke reizen)", aldus het ministerie.



Nederlanders in deze rode gebieden worden nogmaals dringend opgeroepen om het land te verlaten als dat veilig kan. ,,Deze oproep gold al en die herhalen we nu. Er zijn daar grote veiligheidsrisico’s. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment. Daarbij geldt dat de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders die besluiten toch in Irak te blijven niet of waarschijnlijk niet kan helpen als hun veiligheidssituatie nog verder verslechtert.”