Nederlands cruiseschip met coronapatiënten mag Florida niet in, Trump grijpt in

De baas van de Holland America Line (HAL) vreest dat het dodental aan boord van het cruiseschip Zaandam door het coronavirus gaat oplopen als het schip niet mag aanmeren in Florida. Dat schrijft Orlando Ashford in een lokale krant in de Amerikaanse staat. President Trump dringt er bij de gouverneur van Florida op aan om zijn strijd te staken en het schip toe te laten.

,,Vier mensen zijn er al overleden en ik ben bang dat er meer levens in gevaar zijn”, aldus Ashford. ,,Op 30 maart vertoonden 76 passagiers en 117 bemanningsleden griepachtige verschijnselen. Deze ongelukkigen zitten onvrijwillig gevangen in een politiek spel.” Zeker acht mensen zijn besmet met het virus.

,,Landen zijn druk bezig om het virus te bestrijden en dat doen ze geconcentreerd, maar ze keren nu tientallen mensen die nog op zee zitten de rug toe”, vervolgt Ashford.

Florida

Het cruiseschip, waarop al vier passagiers zijn overleden, is momenteel op weg naar Florida. Het is echter nog onduidelijk of de passagiers er van boord mogen gaan. De Amerikaanse president Donald Trump gaat in overleg met gouverneur Ron DeSantis over het mogelijk toelaten van de Zaandam, wat DeSantis tot nu toe weigerde.

Het cruiseschip van de Holland America Line (HAL) kreeg zondag de toestemming om door het Panamakanaal te varen. Passagiers die tijdens een screening geen tekenen van besmetting met het coronavirus vertoonden - in totaal bijna twee derde van alle opvarenden - werden overgebracht naar zusterschip Rotterdam.

Beide schepen zijn nu op weg naar Fort Lauderdale, waar ze vandaag zullen aankomen. Het is echter nog niet duidelijk wie er in Florida van het schip af zal mogen. De autoriteiten buigen zich nog steeds over die vraag. ,,We kunnen het ons niet permitteren dat mensen die niet eens uit Florida komen in Zuid-Florida gedumpt worden en onze kostbare hulpmiddelen gebruiken”, zei gouverneur van Florida Ron DeSantis maandag tegen Fox News, verwijzend naar de medische faciliteiten en ziekenhuiscapaciteit van de staat. Het is beter om medische hulp naar de Zaandam te sturen, zei DeSantis maandag tijdens een persconferentie.

‘Er zijn mensen die sterven’

Inmiddels bemoeit de Amerikaanse president Trump zich ook met de zaak. Hij zei gisteravond in een persconferentie dat hij de situatie gaat bekijken. ,,Ik ga doen wat het juiste is, niet voor ons, maar voor de menselijkheid. Er zijn mensen die op het schip sterven of ernstig ziek zijn.”

Orlando Ashford, de directeur van HAL roept de autoriteiten op om mensen van het schip te laten en omschrijft de situatie als “een test voor de mensheid”. In een blogbericht op de website van HAL dringt Ashford er bij de autoriteiten op aan om medeleven te tonen. ,,We hebben hier te maken met het ‘niet mijn probleem’-syndroom”, schreef hij. ,,De internationale gemeenschap, die normaal gezien altijd genereus en behulpzaam is in tijden van menselijk lijden, sluit zichzelf af van de Zaandam.”

Maandag vertoonden 76 passagiers en 117 personeelsleden op de Zaandam griepachtige symptomen, waaronder acht mensen die positief hebben getest op het coronavirus, aldus Ashford. Holland America staat in contact met ambassades en overheden en bekijkt nu welke gasten er kunnen ontschepen en waar precies.

Overgebracht

Vooraleer een deel van de passagiers werd overgebracht naar De Rotterdam, zaten er aan boord van de Zaandam mensen met de Britse, Amerikaanse, Canadese, Australische, Duitse, Italiaanse, Franse, Spaanse, Nederlandse en Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Een van de vier doden kwam uit Nederland.