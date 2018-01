Nederlands gezin heeft louter tegenslag op wintersportvakantie

Code 5

Aan sneeuw geen gebrek dit jaar. Sterker nog: er viel zoveel dat de autoriteiten gisteren code 5 afkondigden, de hoogste waarschuwing voor lawinegevaar. ,,Het was bizar omdat het niet alleen sneeuwde maar ook stormde. Je zag de grote gondels heen en weer zwiepen in de wind. Heel spectaculair", zegt Boersma. Omstreeks 12 uur gistermiddag hoorde het gezin het alarm in de vallei afgaan. ,,Iedereen moest de skipistes verlaten. De lokale autoriteiten sloten alle hellingen, skiliften en de enige toegangsweg naar ons dorp. Maar goed ook want iets later zag je de eerste bomen omwaaien. Iets verderop kwam een 21-jarige skiër om het leven toen hij werd bedolven door een omvallende boom", zegt de Nederlandse.

Lawinegevaar

De wind is inmiddels gaan liggen maar het lawinegevaar is nog steeds onverminderd groot, verzucht Boersma. ,,Je hoort voortdurend gerommel vanuit de bergen, veroorzaakt door sneeuwmassa's die naar beneden komen. Heel spooky. De mensen van hier zeggen grappend dat de bergen laten zien wie de sterkste is maar iedereen ondergaat de situatie gelaten. We hebben geen idee wanneer de boel weer wordt vrijgegeven. Ze bekijken de situatie van uur tot uur omdat de bergen onvoorspelbaar zijn.'' Boersma en haar gezin proberen er het beste van te maken. ,,Het is geen straf om hier te zijn maar het is een wat andere vakantie dan gehoopt. Onze zoons maken van de nood een deugd en studeren voor hun tentamens. Mijn man en ik informeren bij het gemeentehuis regelmatig naar de verwachtingen en doen inkopen. De winkels in het dorp zijn open maar de Fransen zeggen dat je gewoon thuis moet blijven afwachten." Lees verder onder de tweet

Verkeersinfarct

De gedachte aan de terugreis maakt het Leidse gezin weinig vrolijk. ,,Op de heenreis op 29 december hadden we lange files die al begonnen in de Ardennen. Toen we uiteindelijk bij Albertville waren, strandden we door een verkeersinfarct van vakantiegangers die de bergen in wilden. Omdat alle hotels vol waren, brachten we de nacht door in een sporthal die was ingericht als noodopvang. Voor de komende dagen is opnieuw veel sneeuw voorspeld. De vraag is wanneer de toegangsweg van en naar ons dorp en de andere wegen in dit gebied weer open gaan."



Zolang code 5 geldt, blijft alles dicht, vernamen de Nederlanders vandaag op het gemeentehuis. ,,We vrezen opnieuw een verkeersinfarct als iedereen dit weekend tegelijk de bergen uit rijdt. Zaterdag is sowieso al de grote uittocht vanwege het einde van de kerstvakantie en beneden in het dal ondervindt het verkeer nu hinder door de smeltende sneeuw en modderstromen die grote schade veroorzaken. We zeiden net tegen elkaar: het houdt maar niet op en vragen ons af of het nog goed komt."