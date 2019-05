Nederlands gezin overleeft raketaanval Hamas: ‘Ik ben niet bang, alleen pissig’

De Rotterdamse Mirjam en Raymond Reijnen kregen de schrik van hun leven toen hun huis in Israël vanochtend vol werd geraakt door een raketaanval. Het Rotterdamse gezin woont sinds een jaar in een kibboets in het stadje Nahal Oz. ,,We zijn flink geschrokken, maar we worden goed opgevangen door de buren’’, vertelt Raymond Reijnen aan deze website.

Het Joodse gezin verhuisde vorig jaar van Rotterdam naar Israël. Het stel woont nu met hun drie kinderen op nog geen kilometer van de grens met de Gazastrook. ,,We horen hier thuis, in Europa weet je niet meer wie je kunt vertrouwen’’, aldus Raymond. Hij en zijn vrouw willen dat hun kinderen opgroeien in een Joodse gemeenschap. Maar het gebied bij de Gazastrook is ook het epicentrum van geweld tussen Israël en Hamas. ,,Je weet dat je dit soort dingen kunt verwachten, maar het went natuurlijk nooit’’, aldus Raymond Reijnen.

Een raket sloeg rechtstreeks in de woning van de Rotterdammers en boorde een groot gat in het huis. Op Israëlische televisie verklaarde het gezin dat ze op het moment van de aanval in hun schuilkelderkamer verbleven. ,,We hoorden een explosie die veel harder klonk dan normaal. Het huis trilde en ons brandalarm ging af. Ik zei tegen mijn man: ‘Dit is niet goed’’’, aldus Mirjam Reijnen.

Het stel verblijft momenteel bij vrienden die ook in de kibboets wonen. ,,Dat is het mooie van deze woonomgeving. Iedereen leeft met elkaar mee, iedereen is er voor elkaar’’, vertelt Raymond. ,,Vlak na de aanval zei ik: ‘Ik zou nu wel een biertje lusten.’ Vijf minuten later stond een buurman voor me met een biertje. Hoe gek is dat.’’ De Rotterdammer zegt inmiddels van de schrik bekomen te zijn. ,,Het is maar een huis, ik ben niet bang, alleen pissig. Alles is vernield.’’ Hamas vuurde zaterdag ongeveer honderd kleine raketten af op Israël. Hierbij raakten zeker twee Israëliërs gewond.