Nederlands-Italiaanse pornoster (26) vermoord, lichaamsdelen in vuilniszakken gevonden langs weg

Een 43-jarige man uit het Italiaanse Borno heeft de moord bekend op de Nederlands-Italiaanse pornoster Charlotte Angie. Haar lichaam werd vorige week zondag in stukken gesneden en verpakt in vuilniszakken gevonden op een rotshelling langs een weg in de omgeving.

De bekentenis van de 43-jarige man bevestigde afgelopen nacht het vermoeden van de politie; het in stukken gesneden vrouwenlichaam dat zondag 20 maart werd gevonden is van de 26-jarige stripper en pornoster Charlotte Angie. Het is de artiestennaam van Carol Maltesi, een Italiaanse met een Nederlandse moeder. De schouwarts had de vrouw geïdentificeerd aan de hand van haar tatoeages.

De man, een buurman en naar verluidt de ex-partner van Carol Maltesi, bekende de vrouw in januari te hebben vermoord in Milaan. Hij zou haar tijdens een ruzie op haar hoofd hebben geslagen, waarbij ze overleed. In een poging het delict te verbergen, sneed Davide Fontana het lichaam van de vrouw in vijftien stukken en verstopte hij de lichaamsdelen in vier zwarte vuilniszakken in de vriezer van haar huis.

Tot vorig weekend, toen hij besloot de zakken te dumpen en ze van een helling gooide in Borno, niet ver van de noord-Italiaanse stad Brescia, waar een oplettende wandelaar op de bewuste zondagmorgen de lugubere ontdekking deed. Uit een van de vuilniszakken stak een vrouwenhand; hoewel vuil, was de hand goed verzorgd. Vooral de lange lila nagels met glitters waren de wandelaar opgevallen.

De verdachte had zichzelf gemeld op het politiebureau om informatie te geven over de vermissing van Carol Maltesi, maar zijn verklaring zat vol tegenstrijdigheden, waarop de politie besloot hem steviger aan de tand te voelen. Afgelopen nacht bekende de 43-jarige man de moord.

Volledig scherm De Italiaanse politie bij de plek waar een wandelaar op 21 maart vuilniszakken met lichaamsdelen vond die van de vermiste Carol Maltesi bleken te zijn. © ANSA

Rijzende ster

Carol Maltesi werd al geruime tijd vermist. De vrouw, door de Italiaanse pers ‘een rijzende ster in de porno’ genoemd, had al zeker een maand haar socialemediaprofielen niet geüpdatet en ook op haar OnlyFans-pagina, een site die veel gebruikt wordt door sekswerkers, was het al lange tijd stil. Ook was ze half maart niet op komen dagen bij een erotische show.

Maltesi is van gemengd Nederlands-Italiaanse afkomst en is opgegroeid in buurt van Varese, tegen de Zwitserse grens. Na haar eindexamen vertrok ze naar Milaan, waar ze in een winkel werkte. Sinds 2016 werkte ze in de porno-industrie.

Volledig scherm De vindplaats van de vuilniszakken met lichaamsdelen. © giornaledibrescia