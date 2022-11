Nederlands-Roemeense ‘wijnrover van 1,6 miljoen’ veroordeeld voor diefstal fles 40 jaar oude whisky

De Nederlands-Roemeense hoofdverdachte van een spectaculaire wijnroof ter waarde van ruim 1,6 miljoen euro in Spanje, in 2021, is in Madrid veroordeeld voor een iets kleinere maar gelijkaardige diefstal: een fles Schotse whisky van ruim 5000 euro.

De rechtbank legde de 48-jarige Constantín Gabriel Dumitru woensdag een gevangenisstraf van een jaar op alsook een schadevergoeding van 3720 euro aan Lavinia, naar verluidt de beste gastronomische zaak van Madrid waar hij de fles in mei 2019 ontvreemdde, en nog eens 1529 euro aan de verzekeraar. Dit bedrag van in totaal 5249 euro, komt bovenop de prijs van de gestolen fles Balvenie-whisky: 5250 euro. De openbaar aanklager had dezelfde schadevergoeding geëist maar daarnaast een gevangenisstraf van achttien maanden, melden Spaanse media.

De rechtbank hield bij de veroordeling rekening met de verzwarende omstandigheid dat tegen de veertiger nog een andere rechtszaak loopt wegens de diefstal van een fles exclusieve wijn van het beroemdste wijnhuis van de Franse Bourgogne-streek: Romanée-Conti. De Nederlands-Roemeense wijnamateur zou de fles met een waarde van maar liefst 12.000 euro in 2019 hebben gestolen uit een taxfreewinkel op de luchthaven van het Zwitserse Genève. Onnodige vertragingen tijdens de rechtszaak in Madrid, waarvoor Dumitru niet verantwoordelijk was, waren volgens El Mundo een verzachtende factor bij het bepalen van de straf.

Zowel Dumitro als zijn advocaat ontkenden de diefstal van de fles whisky tijdens de rechtszaak in de Spaanse hoofdstad. De bewakingsbeelden op basis waarvan de veertiger werd veroordeeld, waren volgens zijn raadsvrouw geen sluitend bewijs. ,,Het enige wat je ziet is een hand - die weliswaar van mijn cliënt zou kunnen zijn omdat hij een vaste klant van de winkel was - die de bewuste fles whisky van een plank pakt’’, verklaarde ze aan de krant. Op de videobeelden is volgens haar niet te zien dat de persoon die de fles pakt, deze fles ook meeneemt. Dat is evenmin te zien in de opnames van het vertrek van mijn cliënt. Het bestaan van de fles whisky (die niet werd teruggevonden) is nooit bewezen en ander bewijs is er niet.’’

De rechtbank oordeelde dat er genoeg bewijs was tegen Dumitru. De manager van de gastronomische zaak herkende hem toen hij drie maanden na de diefstal doodgemoedereerd terugkeerde naar de winkel. Op de videobeelden van de dag van de diefstal, 7 mei 2019, is te zien dat de veertiger ondanks het voorjaarsweer de zaak binnenkwam met een wollen muts en een shirt met lange mouwen. Terwijl een winkelbediende hem uitleg gaf, draaide hij de bewakingscamera een slag om te voorkomen dat hij herkend zou worden. Op de daaropvolgende beelden is ‘duidelijk’ te zien hoe een persoon met hetzelfde shirt als de verdachte de bewuste fles pakte, aldus de rechtbank.

Fles van 310.000 euro

Dumitru werd medio juli gearresteerd door Kroatische grenswachten toen hij met zijn 29-jarige handlanger Priscila Lara Guevara uit Mexico de grens vanuit Montenegro wilde oversteken. De twee werden begin augustus uitgeleverd aan Spanje. Ze worden beschuldigd van diefstal van 45 exclusieve flessen wijn uit het met twee Michelin-sterren bekroonde restaurant in Cáceres, eind oktober vorig jaar. De twee zijn aangeklaagd voor diefstal met geweld in een voor het publiek opengesteld etablissement, al dan niet in samenloop met twee specifieke strafverzwarende omstandigheden: de hoge economische waarde en de culturele en artistieke waarde van de wijn die ze hebben gestolen.

Tussen de 45 gestolen flessen zat een extreem zeldzame Château d’Yquem uit 1806, een van de meest bijzondere wijnen ter wereld. De fles stond voor 310.000 euro op de wijnkaart, maar is volgens kenners van onschatbare waarde omdat de fles deel uitmaakte van 215 jaar geschiedenis van de Spaanse gastronomie.