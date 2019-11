Nederlands slachtoffer bij busongeval in Frankrijk

Buschauf­feur rijdt in op mensen bij halte Istanboel en valt iemand aan met mes: minstens 12 gewonden

17:49 In de Turkse stad Istanboel is een buschauffeur met zijn voertuig op mensen bij een halte ingereden. Daarbij raakten volgens een bericht van het persagentschap DHA minstens twaalf mensen gewond. Toen de bus tot stilstand was gekomen, stapte de chauffeur uit en viel hij een persoon aan met een mes. Daarna vluchtte hij richting de Bosporus en sprong in het water.