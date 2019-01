Nederlands stel beleeft helse uren tijdens vlucht voor Thaise storm

Het stel komt in Chumphon op het Thaise vasteland weer op adem na hun angstige avontuur. ,,We hebben helse uren beleefd op de boot. Een catamaran en best klein voor het vervoer van mensen op zee. De boot slingerde zo erg heen en weer dat veel van de passagiers - alles bij elkaar een stuk of dertig - zeeziek werden en moesten overgeven. Ik gelukkig niet, ondanks dat ik bij een raampje zat dat regelmatig onder water verdween’’, vertelt Groeneveld.



Van paniek aan boord was volgens haar geen sprake. ,,Iedereen bleef kalm maar mensen gilden wel vaak vanwege de enorme deining. Ik ben als Scheveningse wel wat golven gewend maar zulke hoge heb ik nog nooit eerder gezien. Ik zeg altijd: never a dull moment in mijn leven maar dit was zelfs voor mij te heftig en doodeng.’’



De schrik sloeg Groeneveld en haar vriend gistermiddag om het hart toen ze een andere Nederlandse toeriste toevallig hoorden praten over de naderende storm. Die belooft morgen zeer zware windstoten van 100 kilometer per uur, hevige regen en zeven meter hoge golven. Veerdiensten komen daardoor te vervallen.



,,In het hotel zeiden ze dat we best konden blijven omdat het volgens hen veilig was. In andere hotels kregen we hetzelfde te horen. Ze willen natuurlijk dat je blijft vanwege hun inkomsten maar wij zeiden meteen tegen elkaar: we moeten hier weg. Je weet immers niet wat het gaat worden als de storm komt.’’



Het stel probeerde gisteren aan het eind van de middag hun tickets voor de boot van zondag om te wisselen voor een boot van vandaag. ,,Dat lukte niet omdat er veel te veel toeristen waren die allemaal hetzelfde wilden’’, zegt Groeneveld.