Nederlandse alpiniste (22) verongelukt in Zwitserland, al vijfde dode in vier jaar tijd op bergtop

Een 22-jarige vrouw uit Nederland is maandag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Ze had met een metgezel een ruim 4000 meter hoge bergtop in het kanton Wallis beklommen maar tijdens de afdaling sloeg het noodlot toe.

Het drama vond plaats op de zuidelijke kam van de Dent Blanche (4357 meter) bij Evolène. Op een hoogte van zo’n 4130 meter viel de vrouw door nog onbekende oorzaak naar beneden. Ze maakte een val van ruim 350 meter. Haar metgezel alarmeerde de bergreddingsdienst, waarna een reddingsteam uit Zermatt per helikopter uitrukte naar de opgegeven locatie.

De bergredders konden bij aankomst slechts de dood van het slachtoffer vaststellen, meldt de kantonale politie. De vrouw was volgens de politie 22 jaar oud, had de Nederlandse nationaliteit en woonde in Nederland. In overleg met het Openbaar Ministerie is een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval.

Vijfde dode

Het is al het vijfde dodelijke klimongeluk op de Dent Blanche in vier jaar tijd. In juli vorig jaar verongelukte een 65-jarige Duitser tijdens de beklimming van de berg bij het dorp Zinal. Hij stortte op een hoogte van zo’n 4000 meter omlaag maar zijn val werd na zo’n 30 meter gebroken door het touw dat hem verbond met zijn metgezel onder hem. De klimgenoot waarschuwde de bergreddingsdienst. Bij aankomst bleek het slachtoffer te zijn bezweken aan zijn verwondingen. De metgezel werd in shock en licht onderkoeld per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis.

In juli 2020 verongelukte een 55-jarige Duitser die met twee metgezellen de bergtop had beklommen. Op een hoogte van ongeveer 4000 meter kwam de vijftiger ten val. Doordat hij op dat moment niet met touwen was verbonden aan zijn klimgenoten, stortte de man zo’n 200 meter omlaag. De reddingswerkers van Air Zermatt konden slechts zijn dood vaststellen.

Begin augustus 2019 verongelukten twee Duitsers tijdens de beklimming van de Dent Blanche via de zuidelijke bergkam, de normale route. Tussen de Grand Gendarme (4097 meter) en de top van de berg stortten ze naar beneden. Andere bergbeklimmers die getuige waren van het drama, waarschuwden de reddingsdienst. Die rukte met een helikopter uit maar kon ter plaatse alleen maar de dood van de twee mannen vaststellen.