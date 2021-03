Nederlandse ambassadeur in Irak: ‘In Koerdistan verdienen we aan de ontwikkelingshulp’

Opzienba­ren­de verdwij­ning opgelost: Franse lerares vermoord door ex

22 maart Een opzienbarende verdwijning die Frankrijk sinds midden februari in de ban hield, is na vijf weken ten einde. Het lichaam van Magali Blandin (42), moeder van vier kinderen, werd gisteren in de buurt van Rennes gevonden op aanwijzing van haar echtgenoot, die de moord heeft bekend.