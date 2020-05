Nederlandse Annemarie laat miljoenen Britten elke week klappen voor de zorg

Haar idee sloeg aan, en hoe. Tot grote verbazing van Annemarie Plas (36) ging haar oproep binnen no time viraal. Binnen 24 uur nadat ze de aankondiging op social media had gedeeld, stond het op de instagrampagina van Victoria Beckham, die als ex-Spice Girl, modeontwerpster en vrouw van voetballer David ruim 28 miljoen volgers heeft. En zo klapten miljoenen Britten mee die eerste donderdagavond, op 26 maart, drie dagen nadat het land in lockdown ging. Een week later opnieuw: Britse tv-zenders als BCC News, Channel 5 en Sky News ‘pauzeerden’ hun uitzendingen zelfs even zodat mensen in hun tuin of balkon mee konden doen aan Clap for our Carers zonder iets te missen.