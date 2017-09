Nederlandse bakker in Mexico: Na 20 bevingen schrik ik niet meer zo snel

Tien jaar geleden verhuisde hij van Son en Breugel naar Mexico om daar een bakkerij te beginnen. ,,Het klinkt misschien gek, maar ik schrik niet zo snel meer. Ik heb inmiddels een stuk of twintig aardbevingen meegemaakt. Een paar weken geleden ook al een."



,,Natuurlijk is het altijd even spannend of we er zonder kleerscheuren vanaf komen. Twee huizen van mijn eigen woning is de straat afgesloten omdat er te veel schade is. Het kantoor van een kennis is ingestort."



Houwen was in het zuiden van Mexico-Stad, waar de aardbeving minder schade heeft aangericht. ,,Schade was er vooral in de kwetsbare gedeelten van de stad. Er zijn wijken afgezet door het leger omdat het er te gevaarlijk is. Vlakbij de foodhall waar wij een wafelkraam hebben, is ook een gebouw ingestort. De stofwolken kwamen zo de ingang binnen."