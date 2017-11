Nederlandse bedrijfsleider vermoord in Belgische Neerpelt

Het levenloze lichaam van de man werd in de vroege avond gevonden. De man is door middel van geweld om het leven gebracht, zo bevestigen gerechtelijke bronnen.



Volgens een buurtbewoner werd de man gewonden door zijn ex-vrouw. ,,Hij lag op de vloer in een plas bloed", zegt de man tegen de lokale krant Het Belang van Limburg. Volgens de buur was er argwaan ontstaan nadat het slachtoffer de hele dag niet op zijn werk was geweest.