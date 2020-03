Nederlandse bergbeklimmers dood gevonden in tentje op gletsjer

Twee Nederlandse bergbeklimmers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oostenrijk om het leven gekomen. Het duo was onderdeel van een expeditie bij een gletsjer in het Pitzdal. Ze zijn waarschijnlijk overleden door een koolmonoxidevergiftiging en werden dood aangetroffen in hun tent.