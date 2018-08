Nederlandse bestuurder lijkwagen omgekomen op Duitse snelweg

Nederland­se verdachte Spa: 'Veel bier en vijf keer drugs genomen'

13:39 Yvo T., de 36-jarige Nederlander die aangehouden is op verdenking van doodslag op een Belgische agent in Spa, heeft in zijn verhoor verklaard zich niets meer te herinneren van het incident door zwaar drank- en drugsgebruik. Volgens RTL Info, dat de verhoren van de man kon inkijken, beefde T. tijdens zijn verhoor de hele tijd en beriep hij zich enkele malen op zijn zwijgrecht om ,,geen fouten te maken.''