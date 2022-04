Nederlandse boeren in Oekraïne: ‘Honger wordt belangrijk wapen van de Russen’

Twee van de drie boeren zijn na een periode in Nederland weer terug op hun bedrijf in Oekraïne. Kees Huizinga, die de afgelopen weken bekendheid verwierf als lobbyist voor de essentiële rol die landbouwnatie Oekraïne speelt in de wereldwijde voedselvoorziening, is sinds vorige week woensdag terug op zijn megabedrijf ten zuiden van Kiev. Willem Nammensma kwam een dag later aan in West-Oekraïne, waar hij manager is bij een groot aardappelbedrijf. Antoon Smits is nog in Brabant, van waaruit hij leiding geeft aan zijn melkveebedrijf in het midden van het land.