Nederlandse bommenmaker vast in Spanje, gelinkt aan afpersing en drugshandel

Een 33-jarige Nederlander is in het Zuid-Spaanse Marbella opgepakt wegens illegaal bezit van vuurwapens en explosieven. De politie ziet een verband tussen de in Utrecht geboren man en een zelfgemaakte bom die vorige maand onschadelijk werd gemaakt in de badplaats. De dertiger zou lid zijn van een Nederlandse criminele organisatie, gespecialiseerd in afpersingen en drugshandel.

Die criminele organisatie gebruikt volgens de politie vuurwapens en explosieven in haar strijd tegen rivaliserende bendes. Een van die explosieven werd op 11 september onschadelijk gemaakt nadat de politie was uitgerukt voor een verdacht pakketje in de urbanisatie Alto de los Monteros, vlakbij de Santa Maria Golfclub in de residentiële wijk Las Chapas aan de oostrand van Marbella.

Deskundigen van de Spaanse Explosievenopruimingsdienst stelden vast dat het ging om een zelfgemaakte bom gevuld met dynamiet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit laatste impliceerde volgens hen dat de bom moest zijn vervaardigd door een expert.

Vier pistolen en munitie

Het onderzoek leidde naar de 33-jarige Nederlander van Noord-Afrikaanse komaf. Speurders namen bij hem een machinepistool in beslag alsook drie pistolen van het type Luger P08 kaliber 9 millimeter en drie dozen met munitie. De verdachte had ze verstopt in de buurt van zijn woning. Politieagenten namen ook vijf mobieltjes en twee luxewagens uit het hoge segment in beslag, melden Spaanse media. De rechter-commissaris beval de bewaring van de Nederlander, wat betekent dat hij nog maximaal veertien dagen vast blijft zitten.

Volgens de politie was al snel duidelijk dat de zelfgemaakte bom niks te maken had met terrorisme maar vermoedelijk bedoeld was als waarschuwing of om een rekening te vereffenen. Twee explosies aan de westkant van Marbella, gisteren, lijken die hypothese te bevestigen. Een van de explosies vond plaats in een loods in San Pedro de Alcántara, de andere in Benahavís vlakbij een luxe chalet. Zowel de panden als in de buurt geparkeerde auto's liepen grote schade op.

Beide panden zijn volgens de Spaanse krant El Mundo eigendom van een Noord-Afrikaanse zakenman die in verband wordt gebracht met ene David, alias de 'Maradona' van de cocaïne. Hij werd in mei geliquideerd bij het verlaten van de kerk waar zijn zoontje diens eerste heilige communie beleefde (de eerste keer dat je als katholieke gelovige ter communie mag gaan en een hostie krijgt).

De Spaanse Nationale Politie onderzoekt of David een narcoboegbeeld was dat werd vermoord omdat hij nog geld schuldig was aan een Colombiaans drugskartel. De 'Maradona' van de cocaïne stond erom bekend dat hij zijn schulden nooit afbetaalde.

Noord-Afrikaanse informant

Na de explosies van gisteren onderzoekt de politie ook of beide aanslagen gericht tegen de Noord-Afrikaanse zakenman bedoeld waren als afrekening. Dit omdat hij deel uitmaakt(e) van het netwerk van de 'Maradona' van de cocaïne én omdat hij als informant samenwerkte met de politie. Die hielp hij bij het achterhalen van de verantwoordelijke(n) voor Davids liquidatie en de aanslagen op zijn sportschool en autowasstraat. Die aanslagen vonden een maand voor de liquidatie plaats en werden vastgelegd door bewakingscamera's.