Nederlandse chauffeur van crash met touringcar zag file te laat: ‘Maar niet afgeleid door telefoon’

20 lichtgewondenDe 50-jarige chauffeur van de Nederlandse touringcar die gisteren op een snelweg in België achterop een vrachtwagen klapte, merkte de file te laat op. Dat heeft hij verklaard aan de politie, stelt een woordvoerder van Bolderman Excursiereizen, het bedrijf dat de reis had georganiseerd.

Het is nog niet duidelijk waardoor de chauffeur de file te laat opmerkte. ,,Hij trapte nog hard op de rem, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen”, aldus de woordvoerder. De man moest zijn mobiele telefoon inleveren zodat de politie kon bekijken of hij voorafgaand de aanrijding op het toestel had gezeten. Dat zou niet het geval zijn, meent het bedrijf. ,,Hij heeft gisteravond nog zijn telefoon teruggekregen.”

Zowel de buschauffeur als de bestuurder van de vrachtwagen legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Het rijbewijs van de chauffeur is voor vijftien dagen ingetrokken.

Blauwe benen

De impact op de chauffeur en de 48 reizigers is groot, zegt Bolderman. ,,Maar het gaat naar omstandigheden goed met iedereen. Niemand houdt blijvend letsel over aan deze hele vervelende gebeurtenis.” Bijna alle inzittenden zijn inmiddels terug in Nederland. ,,Er zijn vannacht drie reizigers achtergebleven in het ziekenhuis. Zij mogen naar alle waarschijnlijkheid vandaag terug naar huis.”

De slachtoffers zouden onder meer een hersenschudding en een gebroken pols hebben opgelopen. De chauffeur, die lange tijd bekneld zat, had vooral last van zere benen. ,,Die kleurden helemaal blauw”, aldus de woordvoerder.

De bus van vervoersbedrijf Betuwe Express uit het Gelderse Herveld had vooral oudere Nederlanders aan boord. Ze zaten in de bus voor een rondreis door Spanje en Portugal. Die reis is voorlopig van de baan, bevestigt Bolderman vanochtend. ,,Mogelijk wordt deze op een later moment ingehaald.”

Het ongeval gebeurde rond het middaguur op de E17 bij Destelbergen, tussen Antwerpen en Gent. De snelweg was urenlang volledig geblokkeerd en er ontstonden forse files.

