Nederlandse diplomaat in Colombiaans restaurant bestolen, mogelijk gevoelige documenten ontvreemd

bogotaIn Colombia is afgelopen dinsdag een Nederlandse diplomaat beroofd terwijl hij in een restaurant een hapje aan het eten was. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou volgens de Colombiaanse politie gaan om een laptop met daarop diverse gevoelige documenten. Het ministerie kan dat laatste niet bevestigen. ,,We staan onze collega wel bij in deze voor hem vervelende kwestie.”

De ambtenaar van de Nederlandse ambassade arriveerde volgens Colombiaanse media recentelijk in hoofdstad Bógota voor een diplomatieke missie. Hij bezocht afgelopen dinsdagavond rond 19.00 uur een restaurant in Park 93, een van de populairste winkel-, nachtclub- en restaurantgebieden van de stad. De man had samen met een vriend een hapje gegeten en vroeg na afloop om de rekening. Op dat moment kwam hij erachter dat zijn tas, die hij de stoel naast hem had gezet, was gestolen, schrijft het bekende Colombiaanse medium Infobae.

In de tas zat onder andere zijn persoonlijke laptop, maar ook vertrouwelijke gevoelige documenten, zijn portemonnee en paspoort. De diplomaat waarschuwde het personeel van het restaurant en vertelde dat hij tijdens het eten al in de gaten zou zijn gehouden door een vrouw die zich in de buurt van zijn tafeltje ophield. De politie bekeek later de bewakingsbeelden om vast te stellen of die vrouw inderdaad het koffertje in een ongezien moment had meegenomen.

Gewiekste bende

De politie vermoedt op basis hiervan dat de Nederlander het slachtoffer is geworden van een gewiekste criminele bende, bestaande uit jonge, knappe vrouwen die er specifiek op uit zijn toeristen te beroven. ,,Er zijn vier of vijf vrouwen, zeer goed verzorgd, elegant, die de restaurants en nachtclubs in Park 93 binnengaan en misbruik maken van de onoplettendheid van gasten”, zegt een rechercheur tegen de Colombiaanse krant El Tiempo.

In de afgelopen maanden zijn met grote regelmaat portemonnees en tassen met daarin waardevolle spullen gestolen. De Colombiaanse politie en het Openbaar Ministerie doen al vier maanden onderzoek naar het criminele netwerk, dat nog altijd niet is opgerold.

De Nederlandse ambtenaar blijft nog een maand in Bógota voor zijn diplomatieke missie. Hij krijgt ondersteuning vanuit het ministerie in Nederland, verzekert een woordvoerder. ,,Meer details kunnen we op dit moment niet geven. We onderzoeken het.”