Nederlandse diplomaten weg uit Pakistan na doodsbedreigingen

Coach van Thousand Oaks-schut­ter: Hij was een wandelende tijdbom

10:40 Ian David Long, de man die vorige week in een drukbezochte bar in Californië een bloedbad aanrichtte, was een ‘wandelende tijdbom’. Dat zeggen twee sportcoaches van Longs middelbare school. Zij schetsen een beeld van iemand die voortdurend zijn zelfbeheersing verloor, gewelddadig werd en zelfs mensen aanviel, maar ‘geholpen’ had kunnen worden.