Nederlandse drugsbaron (75) overleden in Britse gevangenis, pleegde 'grootste coke-misdrijf ooit' in VK

Een Nederlandse topcrimineel blijkt in een gevangenis in Engeland te zijn overleden aan de gevolgen van hartfalen. Het gaat om de 75-jarige Johnny K., een drugsbaron die jarenlang de straten van het land ‘overspoelde’ met immense hoeveelheden cocaïne.

K. stierf al twee jaar geleden in een gevangenis in Wales, maar zijn overlijden wordt nu pas bekendgemaakt door de autoriteiten, schrijven diverse Britse media, waaronder de BBC. De Nederlander was kort voor zijn overlijden besmet met het coronavirus, maar weigerde zich te laten vaccineren. Dit zou volgens een patholoog niets te maken hebben gehad met zijn dood. K. weigerde zich al langere tijd te laten behandelen aan zijn hartproblemen.

Een broer van K. vindt het een 'schande’ dat hij niet naar het ziekenhuis is gebracht. ,,Waar is de zorgplicht voor een 75-jarige man met bestaande medische aandoeningen? Hij stierf alleen in een isoleercel.”

Partner in crime

De in Liverpool wonende Nederlander was jarenlang een van de meest gezochte criminelen van Europa. In de jaren 90 ontsnapte hij twee keer aan een arrestatie door de douane. Vervolgens wist hij bijna twintig jaar lang uit de handen van de politie te blijven. In die tijd leefde K. een zeer luxueus bestaan, met verschillende vrouwen.

De Nederlander liep tegen de lamp nadat de Duitse douane een partij drugs had onderschept. De autoriteiten verwijderden de cocaïne, maar lieten de lading door. K. arriveerde later in een busje samen met de 45-jarige Deborah F., zijn partner in crime. Zij werden in de boeien geslagen nadat ze de goederen hadden opgehaald.

Peperduur jacht

Na zijn arrestatie bleek dat K. ongelofelijk veel op zijn kerfstok had. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij zeker 57 drugszendingen. Engelse politie bombardeerde hem tot een van de meest bevreesde drugsbaronnen van het land. In oktober 2014 werd K. door een Britse rechter veroordeeld tot 25 jaar cel wegens grootschalige invoer van coke, met een straatwaarde van bijna 1,2 miljard euro.

,,Als het gaat om hoeveelheid coke moet dit een van de grootste misdrijven zijn die door deze rechtbank is behandeld”, oordeelde de rechter destijds. K. verklaarde voor de rechter dat hij dacht cannabis te versturen, maar dat verweer werd van tafel geveegd. Volgens het ANP verstopte hij de drugs onder meer in waspoederdozen.

K. wist dankzij zijn bedrijf, dat hij als dekmantel gebruikte, jarenlang onder de radar te blijven. Hij leidde in die periode een luxueus leven. Zo was hij in het bezit van meerdere sportwagens, een peperduur jacht, waardevolle schilderijen en verzamelobjecten en verzamelde hij ook zeldzame gouden munten.

‘Geluk raakte op’

Volgens Steve Baldwin, onderzoeker van het Britse National Crime Agency, was de arrestatie en de veroordeling van K. een belangrijke slag voor Britse justitie. ,,Johnny vervoerde wekelijks minstens 23 kilo drugs. We hebben het over enorme hoeveelheden. Hij mag zich scharen onder de meest beruchte drugsbaronnen die er rondlopen. Criminelen zoals K. zijn inventief en investeren veel tijd en moeite in het onder de radar blijven. Maar zijn geluk raakte op.”

