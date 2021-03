Nederlandse ‘drugskoerier’ moet met blote handen ontlasting doorzoeken: 1000 euro vergoeding

Een Nederlandse vrouw die naar eigen zeggen ‘onmenselijk en vernederend’ is behandeld tijdens haar voorlopige hechtenis in Malta in 2015, heeft een morele schadevergoeding toegekend gekregen van 1000 euro. Het Grondwettelijk Hof van de eilandstaat gaf haar gelijk in het hoger beroep tegen een vonnis waarin stond dat de politie haar rechten niet had geschonden.

De destijds 36-jarige vrouw bezocht in 2015 haar Maltese vriend, die door de politie werd verdacht van drugshandel. Agenten volgden het stel vanaf de luchthaven naar Mriehel, de woonplaats van de man. In plaats van naar diens woning te rijden, reden de twee naar een industrieterrein. Daardoor kreeg de politie nog meer argwaan, werd het stel gearresteerd en een huiszoeking uitgevoerd. Een onderzoeksrechter had daarvoor een bevel uitgevaardigd vanwege ‘redelijke verdenking’ van drugshandel, hoorde de Times of Malta het Hof zeggen.

De Nederlandse ontkende elke betrokkenheid, werkte samen met de politie en drong volgens de krant aan op het laten maken van röntgenfoto’s om haar onschuld te bewijzen. Nadat de foto's waren gemaakt, uitte een arts in het Mater Dei ziekenhuis in Msida zijn twijfels over ‘verdachte schaduwen’ op de radiogrammen. Hoewel een tweede arts die twijfel wegnam, moest de vrouw een inwendige visitatie ondergaan waarbij geen drugs werden gevonden.



Daarna moest ze koffie met daarin een laxeermiddel drinken en zich uitkleden. Vervolgens kreeg ze een plastic schort voorgebonden en dwongen agenten haar om met blote handen in haar ontlasting naar drugs te zoeken. Ook dat bleef zonder resultaat. Ze werd na 16 uur hechtenis uiteindelijk vrijgelaten en nooit verhoord door de politie.

De vrouw deed aangifte van schending van haar rechten. Ze was naar eigen zeggen ‘willekeurig gearresteerd’, wat niet mag volgens de Universele VN-Verklaring van de Rechten van de Mens, en onmenselijk en vernederend behandeld door de politie. De rechtbank wees de klacht in januari af. Daarop ging de Nederlandse in hoger beroep.

Perplex

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de vrouw destijds in hechtenis was genomen en dat het de taak van de politie is om ervoor te zorgen dat een onderzoek van de ontlasting zo waardig mogelijk wordt uitgevoerd. Dat betekent ook dat ze moet zorgen voor geschikte plastic handschoenen. De politie had volgens de raadsheren voldoende tijd om ervoor te zorgen dat dit onderzoek hygiënisch kon worden uitgevoerd in plaats van de vrouw een plastic schort te geven als vervanging van handschoenen. Het Hof was naar eigen zeggen ‘perplex’ dat de vrouw zich daarna niet eens mocht wassen en aankleden voordat het onderzoek verder ging.

