Nederlandse explosievensmokkelaar aangeklaagd in Zwitserland, ‘materiaal bestemd voor plofkraken’

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de vijftiger van het vervaardigen, verbergen en vervoeren van explosieven en giftige gassen alsook van overtredingen van de Zwitserse Explosievenwetgeving en de Wegenverkeerswet. Volgens de aanklacht was het de bedoeling van de verdachte om de explosieven en andere spullen in zijn auto te overhandigen aan onbekende personen in Zwitserland. Volgens het federaal parket zijn er geen aanwijzingen voor een terroristische daad, maar bestaat het vermoeden dat het materiaal zou worden gebruikt voor plofkraken.

De verdachte werd op 3 november 2021 betrapt toen hij vanuit Duitsland via de grensovergang bij Thayngen Zwitserland probeerde binnen te komen. Douaniers vonden in zijn auto vier pakketten met in totaal twee kilo aan explosieven en namen ook bivakmutsen, een voorhamer en jerrycans met benzine in beslag.

Volgens het Federaal Bureau voor Douane en Grensbeveiliging komt het ‘zelden’ voor dat bij een controle explosieven in beslag worden genomen. ,,Al helemaal niet in deze hoeveelheden”, zegt een woordvoerder tegen de krant 20 Minuten.

In Zwitserland is een vergunning vereist voor de aanschaf, het gebruik en de opslag van explosieven. ,,Bedrijven mogen alleen explosieven kopen of gebruiken die bestemd zijn voor bijvoorbeeld de mijnbouw of steengroeven. Ook daar vinden regelmatig onaangekondigde controles plaats om er zeker van te zijn dat er niets misgaat”, zegt oud-hoofdinspecteur Markus Melzl uit Bazel tegen de krant. ,,Criminelen die geldautomaten opblazen, proberen de explosieven op illegale wijze Zwitserland binnen te krijgen, meestal door te smokkelen zoals in november in Thayngen.’’

Volgens Melzl worden bij douanecontroles zelden explosieven gevonden. ,,Zodra dat wel gebeurt, wordt de persoon automatisch verdacht van terrorisme. Explosieven en terreur zijn als magneten met elkaar verbonden”, zegt Melzl. Verdachte personen worden volgens hem grondig gefouilleerd en er wordt gekeken of er een risico op een aanslag bestaat.

