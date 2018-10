Nederlandse F-35's worden gecontroleerd na crash in Amerika

Nederland­se bommenma­ker vast in Spanje, gelinkt aan afpersing en drugshan­del

16:31 Een 33-jarige Nederlander is in het Zuid-Spaanse Marbella opgepakt wegens illegaal bezit van vuurwapens en explosieven. De politie ziet een verband tussen de in Utrecht geboren man en een zelfgemaakte bom die vorige maand onschadelijk werd gemaakt in de badplaats. De dertiger zou lid zijn van een Nederlandse criminele organisatie, gespecialiseerd in afpersingen en drugshandel.