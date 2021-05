Nederlandse filmploeg in Griekenland opgepakt tijdens reportage over vluchtelingen

Nieuws Instagramfoto’s uit vluchtelin­gen­kamp Moria te zien in Amsterdam­se musea

18 mei Komende zomer zijn, zodra de musea weer open mogen, foto’s van het Instagramaccount Now You See Me Moria te zien in het Stedelijk Museum en Foam. Het gaat om beelden die zijn gemaakt door bewoners van het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland.