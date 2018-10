Nederlandse fotograaf wint Oscar van de natuurfotografie dankzij goudapen

Uit 45.000 inzendingen werd het zijn foto door een jury gekozen als grote winnaar. ,,Dit is toch wel echt een mijlpaal. Iets hogers is er niet. Überhaupt een prijs winnen in deze competitie is al onwijs moeilijk aangezien er 45.000 foto’s opgestuurd worden. Er is maar één persoon elk jaar die het lukt om die titel te winnen. Ik ben slechts de tweede fotograaf in Nederland die dat voor elkaar heeft gekregen, 27 jaar nadat fotograaf Frans Lanting won. Hij was één van mijn grote voorbeelden toen ik tien jaar geleden zelf begon met natuurfotografie. Erg grappig is dat ik nu zelf deze belangrijke prijs in ontvangst nam, terwijl mijn voorbeeld er ook was die avond en nota bene een selfie met mij wilde maken”, vertelt de natuurfotograaf, die voornamelijk in Zuid-Afrika woont, lachend.



Van Oosten had zijn grote overwinning eigenlijk totaal niet zien aankomen. ,,Ik zat daar heel relaxt na te denken over wie die titel zou winnen, Ik had mijzelf niet tot de kanshebbers gerekend.” Toch werd hij het en versloeg hij geduchte concurrenten. ,, Er zullen mensen zijn die zeggen ‘nou, ik vond die andere foto veel mooier’. Dat kan”, aldus de Amsterdammer die overspoeld wordt met felicitaties.



Hij is niet de enige Nederlander die in de prijzen is gevallen. Ook natuurfotografen Jan van der Greef en Frans Lanting werden onderscheiden.