Nederlandse goeroe ‘wrede Wilri’ veroordeeld tot 4,5 jaar cel

eist bomaanslag op markt in Bagdad op, dodental stijgt naar 28

8:15 Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid van de bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad opgeëist. Bij de aanslag zijn maandag zeker 28 mensen om het leven gekomen. Ook vielen er tientallen gewonden. Het gaat om een van de grootste aanslagen in Bagdad in recente jaren.