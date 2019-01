Nederlandse handelaar wast handen in onschuld in Frans paardenvleesproces

In Parijs is het proces gaande over de internationale illegale handel in paardenvlees. Met een Nederlandse vleeshandelaar als hoofdverdachte. Maar die wast zijn handen in onschuld.

Vleeshandelaar Jan F. uit Breda heeft naar eigen zeggen geen Franse klanten opgelicht met paardenvlees. Zijn Franse klant, het bedrijf Spanghero, wist dat het paardenvlees van de Nederlander kocht en geen rundvlees. Als er op de etiketten in de winkel uiteindelijk ‘rundvlees’ stond, is dat buiten F. om gebeurd.

Dat verklaarde de Nederlander dinsdag tegenover de rechter in Parijs, tijdens het zogeheten paardenvleesproces. Van 2011 tot 2013 zouden F. en Spanghero meer dan 500 ton paardenvlees hebben verhandeld dat in de winkel eindigde als ‘rundvlees’. Het schandaal nam een enorme omvang aan: in zo’n 13 Europese landen werd paardenvlees verhandeld alsof het rundvlees was.

Het proces in Parijs duurt drie weken. Vorige week was F. afwezig omdat hij in Spanje vast zat, ook wegens een schandaal met paardenvlees. Dinsdag verscheen de kleine gezette Nederlander, met halflang witgrijs wapperend haar, voor het eerst in de rechtszaal.

Vier verdachten

In totaal staan vier verdachten terecht. Jan F. is één van de twee Nederlandse hoofdverdachten. Fransman Jacques P., ex-topman van Spanghero, is één van de twee Franse hoofdverdachten.

,,Wist (Fransman) P. dat u hem paardenvlees leverde?’’, voeg de rechter aan Jan F.

,,Ja’’, antwoordde de Nederlander. ,,Hij bestelde paardenvlees bij mij en ik verkocht paardenvlees aan hem.’’

De Franse hoofdverdachte zat op dat moment boos en hoofdschuddend toe te kijken.

Hij houdt vol dat Jan F. hem paardenvlees verkocht en dat Jan F. deed alsof het rundvlees was.

De Bredanaar zegt het tegenovergestelde: hij verkocht paardenvlees en dat wist Spanghero ook. Het waren de Fransen die daarna illegaal de etiketten veranderden en deden alsof het rundvlees was.

Vuur aan de schenen

F. werd dinsdag urenlang het vuur aan de schenen gelegd door de Franse rechter. Niet alleen omdat hij in het verleden al eens is veroordeeld. Ook omdat aan zijn werkwijze, volgens de aanklager, nogal wat haken en ogen kleven.

Soms was zijn papierwerk schijnbaar niet goed op orde.

Verpakkingen van paardenvlees die F. kocht in Roemenië werden op last van F. veranderd en de oude verpakkingen moesten vernietigd worden. ,,Gewoon, om het op te ruimen’’, zei F. Hij deed dat niet om de oorsprong of de diersoort te verdoezelen, zei hij.

Op sommige etiketten van handelswaar van F. stond bovendien alleen een getalscode als het om paardenvlees ging, terwijl bij rundvlees dat hij verhandelde ook daadwerkelijk het woord ‘rundvlees’stond vermeld. ,,Dat had te maken met de informatica in mijn bedrijf’’, zei F. tegen de rechter, die zich zichtbaar ontevreden toonde met dat antwoord.

Koning van de Paarden

De Nederlandse handelaar, met de bijnaam ‘Koning van de Paarden’, maakte tijdens het verhoor duidelijk dat zijn werkwijze niet altijd erg ‘formeel’was. Als Spanghero een bestelling wilde, dan belden ze F., en werd alles per telefoon geregeld. ,,Ik maak mondelinge afspraken. Ik koop per telefoon en ik verkoop per telefoon. De handelswaar zelf zie ik vaak niet’’, zei de Nederlander.

,,Er stond niets op papier?’’, vroeg de rechter. ,,Nee’’, zei F.

Volgens de rechter was er ook een en ander onduidelijk aan F’s eigen optreden in de omstreden periode.

In 2013 stuurde Spanghero een mail aan F. Daarin werd gewezen op problemen met het rundvlees dat hij had geleverd. F. beantwoordde die mail gewoon alsof hij rundvlees had geleverd. ,,Waarom schreef u niet terug dat u geen rundvlees maar paardenvlees had geleverd?’’, wilde de rechter weten. F.: ,,Dat weet ik niet meer.’’