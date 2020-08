'Nederlandse handlanger Saïd C. ontvoerd in Marbella'

Is Saïd C. drugshandelaar

of alleen rijke Rif-activist?



17 december ROOSENDAAL - Is Saïd C. (51) uit Roosendaal een ordinaire, op geld beluste drugscrimineel? Of is hij een gedreven politieke activist en rijke zakenman die zijn kapitaal inzet in de strijd voor een onafhankelijke Rif, zijn achtergestelde geboorteregio in Marokko?