'Nederlandse' Hussein minister van Financiën in Irak

UpdateHet parlement in Irak heeft de nieuwe premier Adel Abdul-Mahdi ingezworen. In zijn kabinet gaat Fuad Hussein de functie van minister van Financiën vervullen. De 69-jarige kandidaat van de Koerdische Democratische Partij woonde jarenlang in Nederland.

Hussein vluchtte in de jaren zeventig via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hussein in 2003. Behalve dat hij onder meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse. Tegenwoordig wonen zijn moeder en een van zijn dochters nog steeds in Nederland. Een andere dochter leeft in de Verenigde Staten.

Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte onder meer als tolk, docent aan een hogeschool in Driebergen en als voorzitter van de federatie Vluchtelingenorganisaties in Nederland (VON).

Bovendien adviseerde Hussein als directeur van het Middle East Bureau de overheid op het gebied van integratie en gaf hij inburgeringscursussen aan imams. ,,Fuad is een buitengewoon succesvolle vluchteling geweest, die zich zowel in Nederland als later in zijn eigen land omhoog heeft gewerkt”, zei Betsy Udink eerder tegen deze site. De auteur van het boek In Koerdische kringen kent Fuad al sinds 1974.

Eminence grise

,,Zelfs toen hij nog jong was en geen enkele grijze haar had, was hij al een eminence grise. Een wijze man. Een evenwichtige man ook. Dat hoor je ook wel aan zijn praten. Dat was al zo toen hij en ik nog piepjong waren – ik 23 en hij 25. Hij bleef onder alle omstandigheden rustig.’’

Hussein is sinds 2005 de rechterhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president. Hussein maakte onlangs zelf kans om het tot president te schoppen.