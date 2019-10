Nederlandse IS-vrouwen met kinderen ontsnapt, willen hulp van Staat

De vrouwen blijken enkele weken geleden, nog voor de Turkse militaire actie in Noord-Syrië, te zijn ontsnapt uit detentiekamp Al Hol in Syrië. Minister Blok van Buitenlandse Zaken meldt dat de vrouwen en kinderen zich nu in Turkse detentie bevinden, in afwachting van vervolging of uitzetting door de Turkse autoriteiten.



De twee vrouwen zijn, waarschijnlijk al jaren geleden, vanuit Nederland afgereisd naar Syrië en worden verdacht van terroristische misdrijven. Het Openbaar Ministerie heeft alle personen die uit Nederland naar de strijdgebieden zijn gereisd wereldwijd gesignaleerd met het oog op aanhouding en uitlevering aan Nederland.



Al eerder genoemd in jihadzaak

Beide vrouwen beschikken over een tweede nationaliteit. Van een van de twee is bekend dat minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie haar Nederlandse nationaliteit wil intrekken. Het gaat daarbij waarschijnlijk om de 24-jarige Fatima H., die in Tilburg is geboren. Haar naam is gisteren in de staatscourant gepubliceerd bij een mededeling over intrekking van het Nederlanderschap. Haar naam komt ook voor in rechtszaak uit 2015. Daarin wordt ze genoemd als een vrouw die zou zijn geronseld om naar Syrië te gaan.