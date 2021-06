Nederlandse jager vrijgesproken van doodschieten Duitse wolf die jachthonden aanviel

Die wet bestempelt de wolf als een beschermde diersoort die alleen doodgeschoten mag worden als hij schapen of andere nutsdieren aanvalt. Jachthonden vallen daar niet onder. De uitspraak van vandaag brengt daar verandering in. ,,Volgens de rechter is het doodschieten van een wolf ook gerechtvaardigd als hij huisdieren aanvalt zoals jachthonden’’, zei advocaat Friedrich Fülscher na afloop van de rechtszaak in Potsdam tegen deze site.

Noodsituatie

In zo’n geval is volgens hem eveneens sprake van een noodsituatie net als bij een aanval op nutsdieren. Volgens het Openbaar Ministerie was in het geval van de Nederlander geen sprake van een noodsituatie en schoot hij ‘opzettelijk een wilde wolf dood ondanks diens beschermde status, waarvan hij op de hoogte was.’ De openbaar aanklaagster eiste een boete van 50.000 euro, intrekking van de jachtvergunning en in beslagname van het jachtwapen. Het OM kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak maar is dat volgens Fülscher niet van plan.

Boomkamp reageert opgelucht op de uitspraak van de rechter. ,,Mijn advocaten zeiden vanaf het begin dat het een vrijspraak zou worden maar ik moest het allemaal nog zien gebeuren. Een van de getuigen gaf een totaal andere versie van het verhaal dan in werkelijkheid gebeurde en legde me woorden in de mond die ik nooit heb gezegd. Zo zou ik hem gevraagd hebben te zwijgen over de zaak, iets wat ik nooit zou doen. Toen de aanklaagster de strafeis uitsprak, schrok ik wel even’’, zegt de Tukker met zijn bruingebrande gezicht.

Grote impact

Boomkamp, eigenaar van een hoveniersbedrijf, kreeg naar eigen zeggen honderden steunbetuigingen van mensen uit Nederland én uit Duitsland waar zijn bedrijf ook veel klanten heeft. De zaak had echter ook een schaduwkant. ,,Ik heb ook mails en andere berichten ontvangen van mensen die me van alles toewensten en die de naam van ons bedrijf in een kwaad daglicht plaatsten.’’

De zaak is hem als jager ook niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Ik jaag al 52 jaar maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’’, zegt hij terugblikkend op 18 januari 2019. De Nederlander schoot de wolf dood tijdens een jachtpartij met zo’n vijftig jagers en honden in de uitgestrekte bossen van Rädigke in de deelstaat Brandenburg. Boomkamp zat in een zogenoemde hoogzit, een uitkijkpost voor jagers. De wolf passeerde hem op zo’n tien meter afstand. ,,Hij keek mij aan en ik hem. Hij was niet erg onder de indruk van mijn aanwezigheid. Ik zwaaide naar hem en hij verdween’’, verklaarde de Tukker tegenover zijn advocaat.

Na de toevallige ontmoeting ging het allemaal heel snel. De wolf rook enkele reeën verderop, de jachthonden even later ook. ,,De wolf draaide zich meteen om en viel enkele honden aan. Boomkamp probeerde het beest tevergeefs te verjagen door te klappen in zijn handen, te fluiten en te schreeuwen, gevolgd door een waarschuwingsschot. Uiteindelijk zag hij zich genoodzaakt de wolf dood te schieten.

Quote Ik moest wel, ik had geen andere keus Jan Boomkamp

,,Ik moest wel, ik had geen andere keus’’, verklaarde de Nederlander voor de rechter. Hij doodde de wolf met één welgemikt schot. ,,De kogel ging er achter in en kwam er voor weer uit.’’ Grootste uitdaging was om de jachthonden niet te raken waarmee de wolf vocht. ,,Dankzij mijn jachtervaring wist ik hoe te richten en wanneer te schieten.’’

De jachtleider informeerde de politie, die proces-verbaal opmaakte. Bij het incident waren drie jachthonden betrokken. Het ging om een Duitse Staande Draadhaar, die ‘van onderen open lag’ en behandeld moest worden door een dierenarts, en twee Duitse jachtterriërs. Ze waren van een jachtgenoot die te ver af was om te kunnen ingrijpen.

