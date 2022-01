Nederlandse jeugdgevangene doodgeschoten in Belgisch dorpje na gijzeling bij inrichting

In het Belgische dorpje Sint-Lenaarts, niet ver van de Nederlandse grens, is vanmiddag een Nederlandse jongeman door eenheden van de Belgische politie doodgeschoten. Het gaat om een jonge gedetineerde van de inrichting Den Hey-Acker in Breda, bevestigt woordvoerder Tom Wisseborn van Dienst Justitiele Inrichtingen tegen deze site.

Aan de schietpartij ging een ernstig incident vooraf. De jonge Nederlander gijzelde eerder op de dag twee medewerkers van de Brabantse inrichting onder bedreiging van een vuurwapen. Dat gebeurde op zijn werk, net buiten de muren van de instelling.

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie. Ze zitten er een straf uit van maximaal twee jaar. ,,Het gaat om jongens die uiteindelijk terug moeten keren in de samenleving”, legt de woordvoerder uit. ,,Dat betekent ze wel eens naar buiten mogen, om in de buurt te werken.”

Wat er precies is gebeurd en hoe de Nederlander aan het pistool kwam, moet verder onderzoek uitwijzen. Eenmaal over de grens konden de twee gijzelaars veilig uitstappen. ,,Zij bleven ongedeerd, maar zijn wel enorm aangeslagen door dit ‘verschrikkelijke incident’, aldus de woordvoerder.

Groot onderzoek

De Nederlander sloeg na de gijzeling op de vlucht. Hij pakte de auto en reed richting België. Ter hoogte van Sint-Lenaarts, op ongeveer een kwartier rijden van de Brabantse grens, werd hij door de Belgische politie tot stoppen gedwongen.

Vervolgens zou er een schietpartij zijn ontstaan, maar precieze details kan het Belgische parket nog niet geven. ,,Het was heel heftig allemaal, zeker omdat we vlakbij stonden”, zegt een ooggetuige van het incident tegen het Gazet van Antwerpen. ,,Er werden zeker dertig schoten gelost.” In Hoogstraten zou de man met hoge snelheden over voetpaden en op het verkeerde baanvak hebben gereden om de politie af te schudden, weet de Belgische krant. Enkele voetgangers konden de wagen maar net ontwijken.

Een buurtbewoner die op vijftig meter van het incident woont heeft er weinig van meegekregen. ,,Ik werd pas gealarmeerd toen ineens vier, vijf auto's met zwaailichten op het kruispunt aankwamen. Later kwamen ook brandweer en eenheden van de federale politie ter plaatse. Ik zie nu één donkere wagen die onderzocht wordt. Dat is volgens mij de wagen van de man die achtervolgd werd.”

Over de identiteit van de jeugdgevangene is nog niets bekend. Het gaat om een man van hoogstens 21 jaar, aangezien hij in een jeugdinrichting zat.

Reactie burgemeester

Burgemeester Sven Deckers van de gemeente Brecht, waar Sint-Lenaarts onder valt, is trots op de Belgische politieagenten die betrokken raakten bij het schietincident. ,,Dit was voor onze politiediensten een job in zeer moeilijke omstandigheden. Ze mogen hier dan wel voor opgeleid zijn, gelukkig is dit geen dagelijkse kost”, zegt de burgemeester tegen Gazet van Antwerpen.

,,Deze tragische gebeurtenis heeft hoe dan ook een impact op onze politiemensen. Zij moeten hier verder mee omgaan. Er is een stressteam ter beschikking om hen op te vangen en te begeleiden. Er volgt nog een onderzoek naar de omstandigheden en ook dat zal een zekere indruk nalaten op onze politiemensen.”

Eerdere gijzeling

In 2020 vond ook al een gijzeling in inrichting Den Hey-Acker plaats. Drie medewerkers voelden zich die dag enorm bedreigd. Eén van hen sloot zich op in een berghok en vreesde voor zijn leven omdat er in de naastgelegen leefruimte ook brand werd gesticht.

Beelden gemaakt na afloop van het oproer laten een gigantisch slagveld zien. De boel werd kort en klein geslagen. Een ravage met omver gegooide stoelen en een kliko, een enorme rotzooi en kapotte ruiten. De officier van justitie eiste negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

