Nederlandse Kaylie ontvluchtte in allerijl Rhodos: ‘Maar buschauffeur wilde wel dat we eerst een kaartje kochten’

In allerijl moest de Nederlandse Kaylie Mennens zaterdagmiddag met haar partner en zoontje van drie het hotel Mitsis Village in Kiotari op Rhodos verlaten. Het zwembad lag nog vol met toeristen, maar op de achtergrond kwamen rook en vuur door de bossen snel naderbij. ,,Het hotelpersoneel zei dat er nog niets aan de hand was, maar wij zijn onze spullen gaan pakken. Niet veel later ging het brandalarm af en ontstond er paniek, overal waren gillende kinderen", vertelt ze aan deze site.

Het gezin zag een lokale bus staan voor het hotel. ,,Daar zijn we ingestapt, we wilden niet in de mensenmassa komen die via het strand werd weggehaald.” Ondanks de paniek op straat en de vluchtende toeristen, was de buschauffeur niet onder de indruk. ,,Hij vertrok niet direct. De chauffeur vond het in deze noodsituatie belangrijk dat iedereen een kaartje kocht en de bagage onderin het bagagevak moest", zegt Kaylie cynisch. ,,Daarna besloot hij tevens nog zijn lokale busroute langs het strand te rijden. Totdat de militaire eenheid aangaf dat hij moest keren. Inmiddels stond het gebied vol met brandweerwagens en vlogen er meerdere blusvliegtuigen. Het vuur was letterlijk naast de weg, waarbij we nog net met de bus konden passeren. We hadden geen minuut later moeten arriveren, dan waren we ingesloten geweest door het vuur.” Inmiddels is het gezin terug in Nederland.

Volledig scherm Een man draagt zijn dochter, weg van de bosbranden op Rhodos. © AP

Met het gezin Mennens zijn nog zeker 2500 bewoners en toeristen uit het gebied geëvacueerd, waaronder zo'n 200 Nederlanders. Volgens Griekse media zijn in totaal 30.000 mensen opgeroepen te vertrekken. Dat gebeurde onder meer met schepen van de Kustwacht en toeristische boten vanaf de stranden voor de hotels. Het gaat vooral om de kustdorpen Kiotari, Gennardi en Lardo, in het midden en zuiden van het eiland.

De ongeveer tweehonderd geëvacueerde Nederlanders zijn gasten van Corendon die hun hotels op last van de overheid moesten verlaten. ,,Ze zijn overgebracht naar opvanglocaties waaronder sporthallen’’, zegt woordvoerder Audrey Denkelaar tegen deze nieuwssite. ,,Gasten die niet terug kunnen naar hun hotels, bieden we alternatieve accommodatie aan en de mogelijkheid om vandaag of morgen terug te vliegen naar Nederland.’’

De gevluchte toeristen en eilandbewoners worden opgevangen in scholen, sporthallen en andere accommodaties elders op het eiland. Daaronder vallen ook zaaltjes in hotels, zag Marvin Haesebrouck (37) uit Spijkenisse met eigen ogen. ,,In de vergaderruimte in ons hotel werden veldbedjes en matrasjes geplaatst voor een paar gezinnen en vanavond kwamen de eerste binnen met geschrokken gezichten, baby’s in rompertjes en bagage’’, zei hij vanuit het onderkomen van zijn vrouw en dochter zo’n 7 kilometer van Rhodos stad.

Volledig scherm Bosbrand op Rhodos. © via REUTERS

De branden op Rhodos woeden al zes dagen en zijn vooralsnog niet onder controle te krijgen, onder meer vanwege de harde wind en de hitte. Zaterdag werd het tegen de 40 graden op het eiland, zondag worden nog wat hogere temperaturen verwacht. 173 brandweerlieden proberen de branden vanaf de grond en vanuit de lucht te blussen. Ze krijgen daarbij hulp van tientallen buitenlandse collega's.

De Griekse publieke omroep ERT meldt zondagochtend dat er meerdere huizen en hotels zijn afgebrand. Het vuur woedt nog op drie plekken op het eiland. Het gaat om ’kilometerslange fronten van brandende dennenbossen'. Laat in de nacht werden de gebieden Massari , Malonas en Haraki geëvacueerd, aldus ERT. Er zouden drie mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen met ademhalingsproblemen.

Nieuwe toeristen

Volgens Griekse media komen er nog steeds vluchten met toeristen aan op het eiland. Een woordvoerder van Corendon meldde zaterdag aan deze site een oplossing te hebben voor gasten die nog moeten vertrekken naar Rhodos. ,,We bieden hen alternatieve accommodatie elders op het eiland aan maar mensen kunnen hun reis ook omboeken’’, aldus de zegsvrouw.

Op sociale media melden sommige reizigers dat hun vlucht vanuit Nederland naar het eiland is geannuleerd. Een ander stelt al bij de gate te zitten en zo ‘gewoon in te stappen'. ,,Het is niet zo druk, dus ik denk dat mensen die een hotel dicht bij het vuur hebben, hebben geannuleerd.”

Vanaf Schiphol vertrok er vanochtend rond 7 uur een Transavia-vlucht naar Rhodos. Voor later vandaag staannog vluchten naar het eiland gepland vanaf Schiphol enEindhoven Airport . Rhodos-stad ligt zo'n vijftig kilometer van de bosbranden.

Volledig scherm Rhodos. © AP