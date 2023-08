Nederlandse klimmer dodelijk geraakt door vallende rotsen op Zwitserse Alp, vrouw gewond

Na hagelstorm: 500 Nederlan­ders dit weekend met bussen opgehaald van campings in Italië

Zo’n vijfhonderd Nederlandse vakantiegangers worden zaterdag met bussen opgehaald in Noord-Italië, nadat ze zich hadden gemeld bij een alarmcentrale. Door het noodweer van deze week was er zoveel schade aan hun auto’s, caravan of camper dat ze niet meer met eigen vervoer naar huis konden.