Nederlandse leider xtc-maffia (58) veroordeeld in Roemenië maar is nergens te vinden

Een 58-jarige Nederlander is in Roemenië veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en twee maanden voor de smokkel van minstens elf ton aanmaakstoffen voor synthetische drugs. Daarmee kon volgens de rechtbank voor 60 miljoen euro aan xtc-pillen worden gemaakt. Van Tony Jonker (59) ontbreekt alleen elk spoor.

Hij staat dan ook op de ‘most wanted’ lijst van criminelen die worden gezocht door politie en justitie in het district Alba, in de regio Transsylvanië. Jonker werd in 2013 opgepakt bij huiszoekingen in de steden Alba en Oradea. Zijn Belgische handlanger Emmanuel Roos (51) en drie Roemenen werden eveneens gearresteerd. Jonker en Roos behoorden volgens de Roemeense politie tot de gevaarlijkste drugshandelaars van Europa.

De bende waarvan het duo deel uitmaakte, voerde met vervalste douanedocumenten tonnen chemicaliën in vanuit China. Het ging onder meer om APAAN, piperonal, PMK en verschillende soorten zuren. De invoer verliep via speciaal daarvoor opgezette bedrijven in Alba en Oradea. De stoffen werden er opgeslagen om vervolgens naar xtc-laboratoria in Nederland, België en mogelijk ook Oostenrijk te worden vervoerd. De politie verspreidde destijds onderstaande videobeelden van de invallen waarbij de aanmaakstoffen werden gevonden.

Jonker en Roos zaten twee maanden vast maar kwamen in februari 2014 op vrije voeten. De rechtszaak tegen hen eindigde in 2015 met een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs maar het Roemeense Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen die uitspraak. Begin maart 2021, maar liefst zes jaar later, werden de twee veroordeeld. Jonker, volgens de rechtbank de leider van de bende, kreeg vier jaar en twee maanden cel. De Belg twee jaar en twee maanden gevangenisstraf. De veroordeling was er eentje bij verstek omdat het duo voortvluchtig is.