‘Nederlandse man die in Duitsland 790.000 euro wilde stelen opgepakt in Málaga’

UpdateDe Spaanse politie heeft in Málaga een Nederlandse man (26) opgepakt. Hij wordt verdacht van een mislukte plofkraak in Duitsland. In één keer werd geprobeerd om vijf geldautomaten te kraken en zo 790.000 euro buit te maken. Dat mislukte, maar de man werd daarna wel gezocht met een internationaal opsporingsbericht.

De Nederlander werd afgelopen vrijdag opgepakt. Lokale media schrijven er vandaag over nadat de Spaanse politie in een persbericht melding maakte van de aanhouding. Volgens de de advocaat van de man uit de regio Den Haag wordt zijn cliënt in Duitsland gezocht voor poging tot plofkraak en het plegen van verschillende verkeersovertredingen.

De opgepakte man zou een plofkraak hebben uitgevoerd in Duitsland. Daarbij werd gas in de geldautomaten geblazen dat daarna werd aangestoken. De 26-jarige Nederlander en zijn handlangers probeerden zo 790.000 euro buit te maken. De geldautomaten werden vernield, maar het lukte niet de buit mee te nemen. De man zit nu vast in Málaga in afwachting van mogelijke uitlevering aan Duitsland.

Audi-bende

Vele Nederlandse plofkrakers zijn al jaren actief in Duitsland, net over de grens, omdat de Nederlandse geldautomaten na de eerste golf kraken steeds beter beveiligd zijn. Een deel van hen, zo’n 200 man, komt uit de regio Utrecht en hoort bij de zogeheten Audi-bende. Leden van de groep rijden met snelle (gestolen) Audi’s naar Duitsland om daar een plofkraak te plegen. Ze vluchten vervolgens in hun wagens met hoge snelheid terug naar Nederland. De grote groep huurt in Duitsland ook weleens ruimtes om het materiaal op te slaan dat ze bij de plofkraken gebruiken. De bende zou verantwoordelijk zijn voor honderden kraken in Duitsland.