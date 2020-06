Nederlandse militairen assisteren politie op Curaçao

LIVE | Opnieuw recordaan­tal besmettin­gen VS, Britten versoepe­len quarantai­ne reizigers uit ‘veilige’ landen

2:03 Veel Europese landen laten, met het zomerseizoen voor de boeg, de coronateugels wat vieren. De grenzen gaan weer open en de toeristen maken zich op voor een vakantie in de zon. Over de vraag of dat überhaupt wenselijk is, zijn de deskundigen verdeeld. Vakantielanden bij uitstek, zoals Frankrijk, Spanje en Italië, werden zwaar door het virus geraakt. In Portugal moeten een miljoen inwoners van hoofdstad Lissabon thuisblijven, omdat het aantal besmettingen weer stijgt. In ons blog lees je het laatste virusnieuws. Dat van de afgelopen dagen vind je hier.